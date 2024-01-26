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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رجال الداخلية يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

بالذكرى الـ 72 لعيد
بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة
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 واصل رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏  
   
واحتفلت الوزارة مع  زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية ، والتى لاقت تفاعلاً إيجابياً وإستحسان من الحضور ، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن وإستقرار . 


وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

الاحتفال بعيد الشرطة الشرطة