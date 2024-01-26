رجال الداخلية يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

واصل رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة ‏المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏



واحتفلت الوزارة مع زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية ، والتى لاقت تفاعلاً إيجابياً وإستحسان من الحضور ، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن وإستقرار .



وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.