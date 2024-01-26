رجال الداخلية يواصلون مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

واصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.
واحتفلت الوزارة مع زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية ، والتى لاقت تفاعلاً إيجابياً وإستحسان من الحضور ، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن وإستقرار .
وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على مشاركة الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع المصرى.