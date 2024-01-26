إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولى

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصة الدولى أمام السجن .

كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بإنقلاب سيارة ملاكى على طريق جمصه الدولى أمام السجن ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من محمد. ال. ع. ب 27 عاما ومقيم كفر البطيخ بدمياط بإشتباة كسر باليد اليسري وما بعد الإرتجاج واسراء م. س. ا. 33 عاما ومقيمة الإسكندرية بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات بالوجه والجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.