دقيقة حداد على روح العامري فاروق ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

شهدت منافسات اليوم ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي وقوف دقيقة حداد على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد أن وافته المنية صباح اليوم.

وتوفي العامري فاروق نائب رئيس الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ53 عامًا.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات زوجي الرجال والسيدات والمختلط ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والمقامة فى الفترة من 24 حتى 27 يناير الجارى داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات الفردي والتي شهدت تتويج اللاعب المصري سيد يوسف بذهبية منافسات الفئة السابعة بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب النرويج بنتيجة 3/0 وحصده الميدالية الذهبية.

وتكمن أهمية البطولة لجمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة بمشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا ، تشيلي ، التشيك ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، هونج كونج ، المجر، الهند ، العراق ، إيطاليا ، اليابان، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، السعودية ، مونتينيجرو ، هولندا ، النرويج ، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا ، فنزويلا ، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.