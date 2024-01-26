دراسة عن انخفاض القدرة على رؤية الألوان الزاهية مع التقدم في العمر

اكتشف فريق من العلماء تغيرالألوان التي يراها كبار السن وقد تصبح باهتة بشكل كبير، وأفادت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Scientific Reports عن أن ما يعرف بحدقة العين أو بؤبؤ العين لدى الأشخاص الأصغر سنا تصبح الرؤية جيدة والألوان ساطعة مقارنة بعيون الأشخاص كبار السن.



وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "news week"، أن الألوان تختفي ببطء مع تقدمنا في العمر، وقد تساعد الدلائل التي توصل إليها العلماء في تفسير سبب تغير درجة الألوان لدينا مع التقدم في العمر.



و الدراسة بين أشخاص صغار وعدد من كبار السن بعد تعرضهم لمجموعة ألوان زاهية، ووجد العلماء أن بؤبؤ العين لدى كبار السن تقلص بشكل أقل عند استخدام الألوان الأكثر إشراقا من المجموعة الأصغر سنا.



قد يكون هذا بسبب أن التقدم في العمر تأتي نتيجة بانخفاض في حساسية القشرة البصرية بالدماغ التي تعالج المعلومات المرئية من العين.



وأشار الباحثون إنه من المؤسف ، يبدو كما لو أن عدم رؤية الألوان قد يكون مجرد وجهه أخري من عملية الشيخوخة التي تؤثر على مستوى الرؤية على المدي البعيد ، لذا من أجل السيطرة علي تلك الأعراض ، من المهم أن يتم كشف وفحص نظر كبار السن بشكل دوري حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية بشأن مكافحة أمراض ومشاكل الرؤية المتوقعة، لذلك، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عاما، فتأكد من الذهاب للطبيب للفحوصات الطبيبة للعين بشكل منتظم.