منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء الأحد المقبل - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وتأخرت رحلة منتخب مصر في الإقلاع من مطار أبيدجان، لمدة ساعة.



من المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبا في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.



وكان المنتخب الوطني تأهل لثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، ثاني مجموعته، بعد التعادل في 3 مباريات، وبفضل تعادل المنتخب الغاني أمام موزمبيق، في الجولة الأخيرة، ليخطف «الفراعنة» بطاقة التأهل لثمن النهائي.



ويسعى المنتخب المصري للفوز، وتخطي عقبة الكونغو، من أجل مصالحة الجماهير، وتحقيق الفوز الأول بالبطولة، ومن ثم التفكير في ربع النهائي، والبطولة الثامنة بمسيرته.