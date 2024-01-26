هيئة بريطانية تؤكد انفجارين ورصد صواريخ قبالة اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة بأن سفينة، وهي على بُعد حوالي 60 ميلًا بحريًا من مدينة الحديدة اليمنية، أبلغت عن سماع دوي انفجار ورؤية صواريخ على بُعد أميال قليلة من موقعها.

وأفادت الهيئة بأن انفجارًا آخر في البحر تم رصده على بعد نحو 0.5 ميل بحري من السفينة. وأكدت أن الطاقم والسفينة بخير.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أنه تم رصد انفجار على بعد ميل تقريبًا من ناقلة تحمل النفط الخام والمنتجات النفطية، والتي تحمل علم بنما وتتبع الهند.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت جماعة الحوثيين هجمات على سفن تجارية جنوب البحر الأحمر، مرتبطة بإسرائيل، كجزء من دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أعلنوا في وقت لاحق عن استهداف سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا، ردًا على غارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين بهدف تأمين الملاحة الدولية.