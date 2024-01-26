الأهلي يغادر فندق الإقامة لمواجهة «حتا الإماراتي» وديًا

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامة البعثة في عجمان في الطريق إلى مواجهة فريق حتا الإماراتي وديا، والمقرر لها الخامسة بتوقيت الإمارات (الثالثة بتوقيت القاهرة) على ملعب نادي حتا الإماراتي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرة.

وتعد مباراة اليوم هي الودية الثانية والأخيرة للأهلي بمعسكر الإمارات، الذي انطلق السبت الماضي ويستمر حتى غد، ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة، عقب استئناف المسابقات بعد انتهاء أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار.

وخسر الأهلي من الأخدود السعودي الثلاثاء الماضي بهدفين لهدف، وشهدت مباراة الأخدود ضياع ركلة جزاء من الأهلي أهدرها رامي ربيعة في الدقيقة 71، وسجل محمد الضاوي كريستو هدف الأهلي الوحيد من تمريرة جيدة عن طريق الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي.

وخاض الأهلي ودية الأخدود بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ،أكرم توفيق، إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، مازن أسامة ،مصطفى أبو الخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وظهر وسام أبو علي للمرة الأولى بقميص الأهلي بعد انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادماً من سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ويخوض الأهلي معسكر الإمارات بدون 19 لاعباً ، حيث يتواجد 11 لاعب في بطولة أمم أفريقيا الحالية بكوت ديفوار، بواقع 8 لاعبين مع المنتخب الوطني الأول ، وهم : محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – مروان عطية – إمام عاشور – محمود عبد المنعم كهربا .