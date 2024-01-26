شقيقتان سيناويتان تحصلان على تأشيرة الدخول للمشاركة في البطولة الدولية للكاراتيه بالإمارات

حصلت البطلتان فيروز عمرو عبدالحميد، وشقيقتها جاسمين، لاعبتا نادي شرم الشيخ الرياضي، على تأشيرة الدخول للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 14 سنة (الفجيرة 2024) بدولة الإمارات العربية المتحدة. المقرر إنطلاق فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

يشار إلى أن بطولة الفجيرة هي ثالث بطولة دولية رسمية للبطلتين فيروز وشقيقتها جاسمين، والأولى من الإتحاد الدولي للكاراتية رسميًا.

كان البطلتان قد شاركتا في بطولة جوميل الدولية بيلاروسيا المفتوحة (كاتا فردي) في عام 2019، و

بطولة الإتحاد الأفريقي تحت ١٤ سنة الرسمية (كاتا فردي) في عام 2020، وأخيرًا بطولة الدوري العالمي للشباب تحت ١٤ سنة، متمنين لهما التوفيق وتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج.

كان الكابتن محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، قد أعلن عن مشاركة 4 أبطال من منتخب جنوب سيناء يمثلون المحافظة في في بطولة الدوري العالمي (الفجيرة 2024) بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

وضمت قائمة المشاركين كلًا من: اللاعبة فيروز عمرو عبدالحميد، وشقيقتها جاسمين، لاعبتا نادي شرم الشيخ الرياضي، واللاعب عبدالرحمن محمود متولي، لاعب مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، واللاعب ياسين عمر وحيد.

من جانبه، تقدم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بخالص الشكر والتقدير لمنطقة جنوب سيناء للكاراتيه ومجلس إدارتها بقيادة الكابتن محمود متولي، وحرصها على إتاحة الفرصة لأبطالنا لتمثيل المحافظة دوليًا. كما أعرب عن تمنياته التوفيق لجميع المشاركن من أبطال المحافظة في البطولة الدولية للاتحاد الدولى العالمى للشباب بمدينة الفجيرة بالامارات العربية المتحدة.