ads
الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس من المدخل الشرقي للمدينة، وقام بمداهمة عدة أحياء داخل المدينة، ونتج عن الاقتحام اندلاع اشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين ولم يبلغ حتى الآن عن إصابات او اعتقالات. 

كما نفذ الاحتلال في الساعات الأولى من اليوم، اقتحامات في عدة بلدات فلسطينية، فاقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق أعيرة نارية على المواطنين الفلسطينيين.

وفي قرية فحمة جنوب مدينة جنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، ونتج عن ذلك إصابة 4 مواطنين فلسطينيين.

اندلاع مواجهات مدينة طوباس الضفة الغربية قوات الاحتلال