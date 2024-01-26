اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس من المدخل الشرقي للمدينة، وقام بمداهمة عدة أحياء داخل المدينة، ونتج عن الاقتحام اندلاع اشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين ولم يبلغ حتى الآن عن إصابات او اعتقالات.

كما نفذ الاحتلال في الساعات الأولى من اليوم، اقتحامات في عدة بلدات فلسطينية، فاقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق أعيرة نارية على المواطنين الفلسطينيين.

وفي قرية فحمة جنوب مدينة جنين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، ونتج عن ذلك إصابة 4 مواطنين فلسطينيين.