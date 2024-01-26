بوليانسكي يتهم كييف بتعمد إسقاط طائرة الأسري

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" هي جريمة متعمدة ومدروسة من الجانب الأوكراني وجميع البيانات حول الحادث تشير إلى ذلك.

وأكد بوليانسكي خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي، أن القيادة الأوكرانية كانت على علم بمسار رحلة الطائرة وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه من قبل.

يذكر أن، بعد تحطم الطائرة في منطقة بيلجورود، أرسل رئيس مجلس النواب الروسي نداء عاجل إلى الكونجرس الأمريكي والبوندستاج الألماني ليخطرهم بسقوط طائرة الأسرى "إيل-76" على يد القوات الأوكرانية.