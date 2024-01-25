الأشقر: تضحيات رجال الشرطة سطرها التاريخ بحروف من نور

تقدم النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، مؤكدا أن تلك المناسبة التاريخية ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري على مر العصور.

وثمن "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، تضحيات رجال الشرطة المصرية الشرفاء، التي سجلها التاريخ بحروف من نور، ودورهم الوطني في الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للوطن، والقضاء على المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن 25 يناير ذكرى غالية على جموع المصريين، ومناسبة تاريخية تجسد أسمى معاني الفداء والتضحية وحب الوطن، وتؤكد على التلاحم الوطني بين الشعب والشرطة المصرية.

واختتم النائب عبدالمجيد الأشقر: "رجال الشرطة البواسل يؤدون دورهم على أكمل وجه، ويعملون ليل نهار للحفاظ على أمن الوطن الذي هو دعامة للاستقرار ونهوض البلاد".