محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن.



كما وجه محافظ مطروح، شركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح، بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول،

نظرا للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة، مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق.

وكثف مجلس مدينة العلمين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح جهود رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولى الساحلى خاصه أمام قرية سيدي عبدالرحمن.

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر

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