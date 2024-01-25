بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. العفو عن 4187 من النزلاء المحكوم عليهم

أفرجت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن 4187 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

في نفس السياق عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4187) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.