كيف احتفلت محافظة الأقصر بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.. صور

احتفلت محافظة الأقصر، بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يخلد ذكرى التضحية والفداء لعيون مصر الساهرة، فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة، التى بدأت صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، والذي يعد تخليدًا للمعركة التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

توزيع الورود

وشهد اليوم الخميس، قيام ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الأقصر، بتوزيع باقات الورود والحلوى على المواطنين في الشوارع والميادين، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

كما قامت قوات الإنقاذ النهري وشرطة البيئة والمسطحات، بتنفيذ عدد من العروض المائية، حيث تم استعراض المهارات المميزة لقوات الإنقاذ النهري، كما تم تنفيذ عرض اصطفاف لمركبات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري فى نهر النيل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

احتفالية كبرى

كما أقامت مديرية أمن الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمحافظة الأقصر، بحضور اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وعدد من وكلاء الوزارات والمديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة أيات من القرآن الكريم وتلاها تقديم فقرات فنية مختلفة من بينها عرض تاريخي لأحداث 25 يناير 1952، تضمن فيلما تسجيليًا لتضحيات رجال الشرطة الذي تصدت فيه قوات الشرطة المصرية الباسلة بكل شجاعة وقوة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعا عن عزة وكرامة الوطن علي أرض الاسماعيلية وتلاه عرض الانجازات التي حققها جهاز الشرطة بمحافظة الأقصر، كما شهد الحفل تكريم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلي جانب تكريم المتميزين في عملهم من أبناء وزارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

وشملت الاحتفالات، قيام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة والشرطة بميدان الملك عبد الله، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات وقيادات الأزهر والكنيسة، ونواب برلمانيين، والذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالات التي أقيمت أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحافظة تذكارا لأرواح الشهداء من أفراد الجيش والشرطة الذين يقدمون أنفسهم كل يوم لحماية الوطن والمواطنين.

حضر الفعاليات، اللواء محمد الصاوى حكمدار مديرية أمن الأقصر، والعميد محمد أسامة مدير الأمن الوطنى، وعدد من قيادات المنطقة الجوية الجنوبية والفرقة 15 دفاع جوي بالقوات المسلحة، ومساعدي مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية بالمديرية، وممثلي الحكومات والمجتمع المدني بالمحافظة.

تهانئ المسؤولين

وخلال تلك الفعاليات، حرص مسئولو المحافظة والشخصيات العامة، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم، حيث أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفع راية مصر عالية، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

وقدم الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، التهنئة لكافة القيادات الأمنية، بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا على الدور الوطني والتاريخي لرجال الشرطة البواسل، في أداء الواجب الوطني، ودورهم في حفظ الأمن العام، واستقرار البلاد، مشيدًا ببطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الشرطة الـ72 وذكرى ثورة 25 من يناير المجيدة، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة المصرية الباسلة؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ72 لأعياد الشرطة المصرية والتي جسدت تلاحمًا عظيمًا في هذا اليوم المشهود بين رجال الشرطة المصرية وأبناء الشعب المصري العظيم في تصديهم للاحتلال ودفاعهم عن الأرض والعرض.

ودعا رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، المولى -عز وجل- بأن يحفظ مصر الحبيبة شرطةً وجيشًا وشعبًا سائلا الله -تعالى- أن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار، وأن يتغمد شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يوفق قائد مسيرة التنمية والرخاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ما فيه الخير لبلدنا الحبيب.

فيما أشار الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى الدور البارز لرجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيداً بجهودهم في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على توعية النشء بهذا الدور العظيم سواء من خلال المناهج الدراسية، أو البرامج الإذاعية التي تبث في الطابور المدرسي، مضيفاً "إننا جميعاً نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، وسيظل هذا مكتوباً بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة".

كما قدم اللواء أح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التهنئة لقيادات الشرطة بمحافظة الأقصر، وذلك خلال مشاركة شركة مياه الأقصر في احتفالات عيد الشرطة المصرية بالمحافظة.

وشارك فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في احتفالات عيد الشرطة الثاني والسبعون لسنة 2024، وقدمت بالتهنئة لكافة أفراد المجتمع عامة وأفراد الشرطة والجيش خاصة بمناسبة العيد الثاني والسبعون لهم داعية المولي عز وجل بحماية الجميع من كل مكروه.

وممثلا عن مجلس النواب، هنأ النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بعيد الشرطة ال٧٢ مشيداً بجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن و بتضحياتهم في سبيل ذلك، مؤكدا علي أن الغاية الأسمى للدولة هي حفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يتأتى، دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا.

وقال عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها، مؤكدا علي أن الشعب المصرى كبه يقدر تضحيات رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا ولا زالوا من أجل رفعة وطننا الغالي، والحفاظ على امنه وسلامه.

وممثلًا عن المجتمع المدني، هنأ خالد حرزالله نقيب الفلاحين بالأقصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين والشعب المصري، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ72، الذى يخلد ذكرى التضحية والفداء لعيون مصر الساهرة، فى معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى بدأت فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، وكذلك الإحتفال بثورة 25 يناير المجيدة.

وأشاد حرزالله، بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن، مؤكدًا أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل وطنهم والحفاظ علي أرضهم وعرضهم، لافتا أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للإصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة، من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والفرقة.

وتوجه نقيب الفلاحين، بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلًا جديدًا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق رئيسنا إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والإستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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