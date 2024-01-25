محافظة الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي لمدة 15 يوما

أعلنت محافظة الجيزة غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ٢ حارة مرورية من نهايته وتقاطعه مع الطريق الدائري اعلي طريق المنصورية لمسافة ٥٠٠ متر لمدة ١٥ يوما، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (٥٠٠ متر) بالإتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب .

وأشارت محافظة الجيزة إلي أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ۲ حارات مرورية في الموقع المشار اليه وذلك لمدة ١٥ يوم ابتداء من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية .

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية و علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .