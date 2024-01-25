بعد 9 وقائع.. ضبط عصابة سرقة عدادات المياه من المنازل بأطفيح

ألقت الأجهزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة عدادات المياه من داخل المنازل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلان، "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات عدادات المياه من داخل المنازل متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية "عاطل، تاجر خردة" مقيمان بدائرة المركز، أمكن ضبطهما والمسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.