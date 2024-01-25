"قوات أمن جنوب سيناء" تتجمل في عيد الشرطة الـ72

احتفلت محافظة جنوب سيناء، بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، ووضع المحافظ اللواء دكتور خالد فودة، رافقه اللواء محمد عناني، مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة طور سيناء التي شهدت في الفترة الأخيرة تطورات غير مسبوقة بما يدعو للفخر بوجود هذه التطورات على أرض جنوب سيناء.

وتستعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن تطورات إدارة قوات أمن جنوب سيناء الجديدة:

1- تقع إدارة قوات أمن جنوب سيناء في قرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء.

2- بها مستشفى تضم أحدث الأجهزة الطبية، وفندق ضباط الشرطة، ونصب تذكاري.

3- يوجد بها مسجد باسم الشهيد عصام عبد الكريم عبد الرحمن أحد موظفي مديرية أمن جنوب سيناء الذي استشهد في حادث تفجيرات مبنى مديرية أمن جنوب سيناء بسيارة مفخخة في أكتوبر 2013.

4- مطبخ حديث يعمل بالغاز والكهرباء مزود بمعدات طهي حديثة، وتبلغ مساحته 450 مترًا مربعًا، لتجهيز 1500 فرد.

5- قاعة طعام جديدة تسع 800 مجند.

6- جرى رصف 116 ألف متر مربع بالإدارة، بخلاف إنشاء رصيف بالبلدورات بطول 9 آلاف متر

7- يوجد بها العديد من المنشآت الخدمية الجديدة ومنها مقصف للمجندين يضم 6 محال مغسلة ومكوجي وترزي وصالون حلاقة وغيرها.

8- شاشات عرض وتاندات للاستراحة.

9- ملعب خماسي وآخر لكرة القدم قانوني مساحته 100 متر في 55 مترًا، و منصة للعروض الرياضية.

10- دورات مياه، وخزانات أرضية لتوفير المياه على مدى 24 ساعة.

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