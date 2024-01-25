ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يوجه بمراعاة الدقة والأمانة في تصحيح الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع عملية تصحيح الشهادة الإعدادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، على جميع المشاركين فى أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، وأنه لا داعى للسرعة فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب. 

ووجه وكيل الوزارة تعليمات للمصححين واضحة وصريحة بالالتزام بنموذج الإجابة؛ لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في كافة المواد الدراسية، وكذلك ارتفاع مجاميع الطلاب، مضيفا أن أعمال التصحيح تسير وسط أجواء هادئة مستقرة. 

وفي ذات السياق، تابع وكيل تعليم مطروح سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موجهاً أعضائها بضرورة الجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب.

وفي ختام جولته، أكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية لن تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه. 

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته جمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات.

وكيل تعليم مطروح يوجه بمراعاة الدقة والأمانة في تصحيح الإعدادية لصالح الطلاب

IMG-20240125-WA0007
IMG-20240125-WA0007
IMG-20240125-WA0005
IMG-20240125-WA0005
IMG-20240125-WA0006
IMG-20240125-WA0006
IMG-20240125-WA0003
IMG-20240125-WA0003
IMG-20240125-WA0004
IMG-20240125-WA0004
IMG-20240125-WA0002
IMG-20240125-WA0002
مطروح تعليم مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الشهادة الاعدادية الدقة والأمانة في تصحيح الإعدادية