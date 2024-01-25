وكيل "تعليم مطروح" يوجه بمراعاة الدقة والأمانة في تصحيح الشهادة الإعدادية

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، على جميع المشاركين فى أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية بضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، وأنه لا داعى للسرعة فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة تعليمات للمصححين واضحة وصريحة بالالتزام بنموذج الإجابة؛ لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في كافة المواد الدراسية، وكذلك ارتفاع مجاميع الطلاب، مضيفا أن أعمال التصحيح تسير وسط أجواء هادئة مستقرة.

وفي ذات السياق، تابع وكيل تعليم مطروح سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موجهاً أعضائها بضرورة الجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب.

وفي ختام جولته، أكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية لن تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته جمال قنديل مدير عام التعليم العام، وذلك بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات.

وكيل تعليم مطروح يوجه بمراعاة الدقة والأمانة في تصحيح الإعدادية لصالح الطلاب

IMG-20240125-WA0007

IMG-20240125-WA0005

IMG-20240125-WA0006

IMG-20240125-WA0003

IMG-20240125-WA0004