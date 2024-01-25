سقوط أمطار متوسطة على المدن والقري الساحلية في البحيرة.. صور

شهدت المدن والقري الساحلية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة تزامنًا مع نوة "الغطاس"، التي تتعرض لها المحافظات الساحلية والوجه البحري خلال هذه الأيام.

وتعرضت مدن كفر الدوار ورشيد وإدكو، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وخفيفة في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة تأثيرات سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة.

وأشارت إلى أن جميع المعدات والأطقم الفنية تم تجهيزها واستعدادها للتعامل مع آثار سقوط الأمطار في عدد من مراكز المحافظة، حيث تم تنسيق جهود العمل بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والدفاع المدني.

وأوضحت نائبة محافظ البحيرة أنه تم توجيه القيادات التنفيذية للتحضير التام ومتابعة دورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات فورًا لضمان انسيابية حركة المرور في الشوارع والميادين.

وأشارت إلى التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات في المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة ورفع مستوى الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار.

وكما تمت متابعة منتظمة ومستمرة لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرق.

وأشارت نائبة محافظ البحيرة إلى زيادة حملات التفتيش على القوارب والمراكب النيلية المشغَّلة واتخاذ إجراءات الضبط اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في حالة سوء الأحوال الجوية وتم التأكيد على تعليق تلك الرحلات في حالة سوء الأحوال الجوية.