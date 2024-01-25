هموم الوطن وأطفال فلسطين.. أمسية شعرية لعصام خليفة بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الشاعر الدكتور عصام خليفة فى أمسية شعرية وموسيقية وتقديم باقة من القصائد المغناة والمصورة، يوم الأربعاء الموافق ٧ فبراير المقبل بمشاركة الفنانين ثنائى العود غسان ودينا وفرقتهما.

الحفل إشراف عام د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدخول مجاني للجمهور، حيث يلقى خليفة خلال الحفل أحدث إبداعاته فى مجال الشعر والتى تعبر عن اتجاهه الفكرى فى لقاء متجانس مع الموسيقى بهدف التأكيد على قوة الكلمة وسحر الإيقاع منها قصيدة الأرض التى تتناول هموم الوطن والأحداث الجارية التى تمر بها البلاد وأهالى وأطفال غزة إلى جانب بعض أشعاره الرومانسية ومنها قصيدة العطر.

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، ونال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات، وصدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى، جواز مرورى الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، فى ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية.