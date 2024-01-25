"البنتاجون" ينفي استهداف الحوثيين سفينة حربية أمريكية

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ما قالته جماعة الحوثيين بشأن نجاحهم في استهداف سفينة حربية، تابعة للبحرية الأمريكية.

وأكد المتحدث وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية أمس الأربعاء، أنه ليس لدى البنتاغون أي تقارير بشأن إصابة أي سفينة حربية أميركية جراء هجوم من الحوثيين.

وأطلق المتمردون الحوثيون صواريخ باليستية من اليمن باتجاه سفينتين تجاريتين أميركيتين في جنوب البحر الأحمر، اعترضت مدمّرة أميركية اثنين منها، ما أرغم السفينتين على العودة أدراجهما.

ويأتي ذلك في خضم توترات تشهدها منطقة البحر الأحمر حيث ينفذ الحوثيون، الذين صنفتهم واشنطن منظمة إرهابية، هجمات على سفن تجارية دعما للفلسطينيين في غزة، فيما تحاول الولايات المتحدة، بمشاركة بريطانيا أحيانا، ردعهم عبر شنّ ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم. ويردّ المتمردون اليمنيون عبر استهداف سفن هاتين الدولتين.