كوت ديفوار تعود إلى كأس الأمم الأفريقية من الباب الضيق

تأهل منتخب كوت ديفوار الي دور الست عشر من كاس ألأمم الافريقية بعد انتهاء مباريات دور المجموعات كرابع افضل منتخب يحتل المركز الثالث فى المجموعات الست ليكتمل عقد الدول الست عشرة المتأهلة الي هذا الدور

جاء هذا التأهل من الباب الضيق بعد انتهاء مباريات المجموعة السادسة بفوز منتخب المغرب علي زامبيا بهدف للاشيء وتعادل الكونغو مع تنزانيا بدون اهداف ليتأهل منتخب المغرب والكونغو فقط الي الدور الثاني ويفشل منتخبي زامبيا وتنزانيا من حجز التذكرة الثالثة بعد توقف رصيدهم عند نقطتين بينما يمتلك كوت ديفوار ثلاث نقاط

وبذلك يتم استبعاد منتخبات المجموعتين الثانية والسادسة من افضل ثوالث

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم،، إقالة مدربه الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه.



وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي إن جاسكيه لم يعد مدربًا للأفيال بسبب سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقرر الاتحاد الإيفواري تعيين إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال في البطولة.

كان منتخب غينيا الإستوائية قد حقق فوزا تاريخيًا على نظيره منتخب كوت ديفوار، منظم البطولة برباعية نظيفة فى اللقاء الذي جمع المنتخبين فى الجولة الثالثة للمجموعة الاولي من كأس الأمم الإفريقية.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب غينيا الاستوائية إلي دور الستة عشرة فى صدارة المجموعة الأولى فى حين ينتظر منتخب كوت ديفوار معجزة من أجل انتزاع بطاقة التاهل عن افضل ثالث فى المجموعات الست.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثالثة كالآتي: المركز الأول غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب نيجيريا بنفس الرصيد 7 نقاط، ويحل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور فى المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ويقبع منتخب غينيا بيساو فى قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.



ويلعب متصدر المجموعة الأولى ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ويلعب وصيف المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، ومن الممكن أن يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، ضد متصدر المجموعة الثانية أو الثالثة.

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور الـ١٦، بداية من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤، حتى الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابعة مساءً والعاشرة مساءً، موعدا لإقامة المباريات، في ذلك الدور.