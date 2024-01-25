ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوت ديفوار تعود إلى كأس الأمم الأفريقية من الباب الضيق

كوت ديفوار
كوت ديفوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل منتخب كوت ديفوار الي دور الست عشر من كاس ألأمم الافريقية بعد انتهاء مباريات دور المجموعات كرابع افضل منتخب يحتل المركز الثالث فى المجموعات الست ليكتمل عقد الدول الست عشرة المتأهلة الي هذا الدور 
جاء هذا التأهل من الباب الضيق بعد انتهاء مباريات المجموعة السادسة بفوز منتخب المغرب علي زامبيا بهدف للاشيء وتعادل الكونغو مع تنزانيا بدون اهداف ليتأهل منتخب المغرب والكونغو فقط الي الدور الثاني ويفشل منتخبي زامبيا وتنزانيا من حجز التذكرة الثالثة بعد توقف رصيدهم عند نقطتين بينما يمتلك كوت ديفوار ثلاث نقاط 
وبذلك يتم استبعاد منتخبات المجموعتين الثانية والسادسة من افضل ثوالث

وأعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم،، إقالة مدربه الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه.


وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي إن جاسكيه لم يعد مدربًا للأفيال بسبب سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

 

وقرر الاتحاد الإيفواري تعيين إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال في البطولة.

كان منتخب  غينيا الإستوائية قد حقق فوزا تاريخيًا على نظيره منتخب كوت ديفوار، منظم البطولة برباعية نظيفة فى اللقاء الذي جمع المنتخبين فى الجولة الثالثة للمجموعة الاولي من كأس الأمم الإفريقية. 
وبهذا الفوز يتأهل منتخب غينيا الاستوائية إلي دور الستة عشرة فى صدارة المجموعة الأولى فى حين ينتظر منتخب كوت ديفوار معجزة من أجل انتزاع بطاقة التاهل عن افضل ثالث فى المجموعات الست.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الثالثة كالآتي: المركز الأول غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثاني منتخب نيجيريا بنفس الرصيد 7 نقاط، ويحل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور فى المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ويقبع منتخب غينيا بيساو فى قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.


ويلعب متصدر المجموعة الأولى ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ويلعب وصيف المجموعة مع وصيف المجموعة الثالثة، ومن الممكن أن يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، ضد متصدر المجموعة الثانية أو الثالثة.

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور الـ١٦، بداية من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤، حتى الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابعة مساءً والعاشرة مساءً، موعدا لإقامة المباريات، في ذلك الدور.

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية دور المجموعات المجموعة السادسة احمد محمدي