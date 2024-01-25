محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي لمراكز المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط، المهندس رائد الفخراني مسؤول مشروعات الهيئة بقطاع زفتى والسنطة، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية للصرف الصحي في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وتتمثل في ٧ محطات رفع و٣ محطات معالجة.

حيث يبلغ إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحى بزفتى ١٤٠ مشروع ما بين شبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية ومحطات رفع ومحطات معالجة تم نهو ١٣٠ مشروع وجاري نهو ١٠ مشروعات.

كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية من محطات رفع وخطوط طرد وشبكات الصرف الصحي وخطوط مياه شرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة فضلا عن مناقشة موقف المشروعات ذات النسب المرتفعة في التنفيذ موجها بسرعة نهوها.

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة موقف مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي سينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في مراكز المحلة الكبرى - كفر الزيات - قطور - بسيون موجها بتذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة الأعمال والمعاينة الكاملة لأي أرض تبرع تصلح لإقامة محطة رفع والتأكد من استيفائها الشروط الخاصة بالمحطات والشروط البيئية لخدمة أهالي القرى.