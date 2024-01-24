وزارة الشباب تكشف موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لـ"نمـوذج محاكاة دول البريكس"

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ؛ رئيس مجلس الوزراء، وتزامنًا مع إنضمام مصر لمجموعة دول البريكس، كشفت وزارة الشباب والرياضة ؛ بقيادة الدكتور أشرف صبحي ؛ عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمشاركين في النسخة الرابعة من « نمـوذج محاكاة دول البريكس »، وذلك خلال الفترة من 30 يناير الجاري حتى 1 فبراير المُقبل، بدار الهيئة الهندسية، حيث تقدم للتسجيل بالمشاركة في النموذج 3920 شابًا وشابة بعد غلق الاستمارة الإلكترونية اليوم الأربعاء.

كما حددت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، وبالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر، انطلاق فعاليات برنامج النموذج في الــ 19 من فبراير المقبل، نحو تجربة ثرية لمحاكاة سياسات دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند والصين، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلي مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية.

ويستهدف البرنامج تزويد الشباب بفهم أفضل للتحديات والفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول البريكس وتشجيع المشاركين على تطوير التفكير النقدي والمهارات التحليلية والتفاوضية، بمشاركة أساتذة ودبلوماسيين وخبراء في العلاقات الدولية يقدمون التوجيه والدعم للمشاركين.

ويتضمن محتوى البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والأهداف المحددة مسبقًا والتي يجب على الفرق العمل على تحقيقها. يتضمن محتوى البرنامج عادةً مواد إعلامية حول السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

ويتمحور البرنامج حول بيئة محاكاة حيث يتم تقسيم الشباب إلى عدة مجموعات داخل ورش عمل مكثفة بالإضافة الي جلسات معلومات وعرض نهائي، تمثل كل من دول البريكس الخمسة بالإضافة الي مصر، تشارك الفرق في محاكاة المفاوضات والمناقشات حول مواضيع مثل التجارة والاستثمار والأمن وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر في ختام برنامج النموذج:" أن يكون المشاركون قد اكتسبوا فهمًا أفضل لسياسات بلدان البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وطوروا مهارات التفكير النقدي والتحليلي والتفاوض واكتسبوا رؤى ثاقبة للدبلوماسية الدولية، فنموذج محاكاة بريكس للشباب هو برنامج تفاعلي وجذاب يوفر للمشاركين فرصة فريدة لاكتساب فهم أعمق لسياسات دول البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية. يساعد البرنامج الشباب على تطوير المهارات الأساسية التي تفديهم في مستقبلهم المهني الأكاديمي والمهني ".

يُذكر أن الانطلاقة الأولي للبرنامج في سبتمبر 2018 تحت عنوان " مشروع نموذج محاكاة الدول الصاعدة _ MEC " دشنته صوت شباب مصر ليصبح أول مشروع من نوعه يحاكي اقتصاديات الدول الصاعدة بمجموعة دول بريكس " BRICS"، بمشاركة دول آسيا وسط مشاركات واسعة وامتيازات دخول مصر في دول البريكس، ومع انطلاقة النسخة الثانية من نموذج محاكاة الدول الصاعدة "بريكس BRICS " في مارس 2020 بمشاركة دول روسيا والصين والبرازيل والهند، ومع انطلاقة النسخه الثالثة فبراير 2022 بمناقشة أهمية دخول مصر لدول البريكس في يناير الجاري.