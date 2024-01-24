وقع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، عقدا، اليوم الأربعاء، مع محمد يوسف، المدير الإقليمي لأحدى شركات المدفوعات الرقمية، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبي الغرفة، وذلك في إطار خطة الغرفة لتطبيق منظومة "التحول الرقمي" بهدف تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها.

الغرفة التجارية ببورسعيد تقدم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبيها

وتضمن التعاقد سداد جميع المدفوعات بالغرفة - اختياريا - من خلال أدوات السداد الإلكترونية باستخدام بطاقات (فيزا - ماستركارد - ميزا)، على أن يبدأ التشغيل التجريبي الأسبوع المقبل، وتنطلق رسميا في الأول من فبراير عام 2024.

ومن جانبه، رحب محمد سعده بالتعاون مع الشركة لتقديم خدمات السداد الإلكتروني لمنتسبي الغرفة تزامنا مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي وخطة الدولة المصرية في هذا الشأن، مؤكدا على أن الغرفة التجارية تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تكون مؤسسة رقمية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا من خلال ميكنة العمل بإدارتها المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وتطوير بيئة العمل، وضمان سرعة تقديم الخدمات ودقتها.