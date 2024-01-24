حسن مصطفى: المدير الفني ما زال يعاني في إدارة المنتخب

قال الكابتن حسن مصطفى، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن منتخب مصر في أول مباريات في بطولة الأمم الأفريقية كان يعاني من مشكلة قطع الكرة، ولكن في المباراة الأخيرة استطاع التغلب على هذا الأمر من خلال مروان عطية، وإمام عاشور.

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشكلة المنتخب في الدفاع، فعند القيام بالضغط على الفريق الآخر تحدث مساحات في الخطوط الخلفية، كما أن اللاعب محمد هاني لم يرتفع مستواه لما هو مأمول خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح أن أحمد حجازي ارتكب الكثير من الأخطاء في المباريات رغم أنه يمتلك الكثير من الخبرات، معقبًا: "حجازي لم يعد إلى مستواه من بعد الإصابة، المدير الفني ما زال يعاني في إدارة المنتخب".

وأضاف أن "زيزو" كان يلعب في المباراة الأخيرة بأفضل أحواله، ورغم ذلك قام المدير الفني روي فيتوريا بإخراجه، متابعًا: "مدير المنتخب روي فيتوريا غير مركز على وجه الإطلاق، ولا يستطيع تحديد مراكز اللاعيبة بشكل جيد، نتائج المدرب في المباريات الأخيرة صعبة".



