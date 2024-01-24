بالصور.. طلاب مدرسة أم كلثوم بعين شمس بعد اكتشاف أخطاء بامتحان فيزياء أولى ثانوي يطالبون بالرأفة

حالة من الارتباك والقلق لا زالت تنتاب أولياء الأمور بسبب تداول أسئلة وإجابات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذا الشهادة الإعدادية وخاصة بالقاهرة والجيزة خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

الواقعة التي زادت حالة الارتباك والقلق، بسبب امتحان الفيزياء، والذي انعقد، الأحد الماضي الموافق 21 يناير، ويؤديه الطلاب ورقيا.

واشتكى الطلاب وأولياء الأمور من مدرسة أم كلثوم التجريبية، ومدرسة عمر بن عبد العزيز، التابعتين لإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة من وجود أخطاء أسئلة امتحان فيزياء أولى ثانوي، فضلا عن صعوبته.

وأكد أولياء الأمور أن الخطأ الأكبر في امتحان الفيزياء لطلاب أولى ثانوي بإدارة عين شمس، السؤال رقم 11، وحاول أبنائهم مع المراقبين لكي يحضروا مدرس فيزياء ليستفسر عن هذا الخطأ، بينما رفضت إدارة المدرسة، وكان تعليق مديرة المدرسة "أن الورقة واضحة ومفيهاش مشكلة".

وأوضح أولياء الأمور، أن الطلاب بمدرسة ام كلثوم وغالبيتهم متفوقين، توقفوا عن الإجابة، إلى أن مسؤولي اللجنة اضطروا لاستدعاء مدرس وتم تصحيحه فى آخر ٥ دقائق.

واعترض أولياء الأمور على تصرف المدرسة في تعنيف الطلاب، وعدم تذليل العقبات، وعلقوا: «ازاى تتسلم ورقة الامتحان للطالب بدون مراجعة جيدة من المختصين قبل توزيعها على الطلاب».

وطالب أولياء الأمور والطلاب بمراعاة الطلاب والرأفة بهم نظرا لصعوبة الامتحان والذي يحتاج وقتا أطول نظرا لصعوبته والأخطاء التي وردت بالأسئلة.

وانتهت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة والمحافظات.

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