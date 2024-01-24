التعددية الثقافية وقبول الآخر.. في جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة للكتاب 2024

يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزواره كتاب "التعددية الثقافية وقبول الآخر وأثرهما في تحقيق السلام العالمي"، بقلم الدكتور غادة عبد الجليل الغنيمي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

يجيب الكتاب في مجمله عن عددٍ من التساؤلات المهمة؛ من أبرزها: ماذا يقصد بالتعددية الثقافية؟ وماذا يقصد بقبول الآخر؟ وما المراد بالأخوة الإنسانية؟ وما هي مظاهر قبول الآخر؟ وما هو موقف الأديان السماوية من قبول الآخر؟

ويكشف الكتاب أن التنوع والاختلاف سنةٌ من سنن الله في خلقه، وهو -أي الاختلاف- لا يمنع من التقارب والتعارف والتفاهم، مشيرًا إلى أن التعددية الثقافية تعني الاحترام المتبادل بين أصحاب الثقافات المتنوعة والديانات المختلفة؛ وذلك انطلاقًا من التسامح والمحبَّة والمساواة والعيش المشترك داخل مجتمع متماسك.

ويلفت الكتاب إلى أن للأزهر الشريف دورًا فعَّالًا وجهودًا معتبرة في تدعيم التعددية الثقافية وقبول الآخر؛ حيث أخذ الأزهر على عاتقه مسئولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته ووسطيته.

ويشتمل الكتاب على أربعة مباحث؛ الأول: تحرير مفهومي التعددية الثقافية وقبول الآخر ومظاهرهما، المبحث الثاني: أهمية التعدديَّة الثقافية وقبول الآخر وأثرهما في التقارب والتعايش السلمي، ويكشف المبحث الثالث موقف الأديان السماوية من التعددية الثقافية وقبول الآخر، ويبرز المبحث الرابع جهود الأزهر الشريف في تدعيم التعددية الثقافية وقبول الآخر لتحقيق السلام العالمي.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناحُ عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميِّزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.