الزمالك يسقط أمام أم صلال ويحصل على المركز الأخير ببطولة الوحدة الإماراتي

سقط فريق الزمالك، في فخ الهزيمة بنتيجة 2-0، أمام فريق أم صلال القطري، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة الوحدة الإماراتي.

لقطة من مباراة الزمالك وأم صلال القطري

وكان الزمالك قد خسر مباراته الأولي بالبطولة أمام فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1، ثم كرر السقوط اليوم وخسر أمام أم صلال ليكتفي بحصد المركز الرابع والأخير بالبطولة، بينما حصد أم صلال المركز الثالث.

ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة بين فريقي الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي على المركز الأول والثاني لبطولة الوحدة الودية.

لقطة من مباراة الزمالك وأم صلال القطري

يقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك الزمالك يوم 26 يناير الجاري في بطولة ودية جديدة بالإمارات، وهي بطولة كأس دبي للتحدي، برفقة فرق، أهلي جدة السعودي، الرجاء المغربي، وهان الصيني، على ان يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الرجاء المغربي وحال فوزه يتأهل للنهائي، بينما اذا خسر فسيلعب على المركز الثالث والرابع.