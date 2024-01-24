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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة الدفاع الهولندية تصل إلى مطار العريش.. فيديو

مطار العريش
مطار العريش
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وصلت منذ قليل، وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرن، إلى مطار العريش في مصر، حسبما أفادت قناة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وتقوم الوزيرة الهولندية بتفقد المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي لصالح الهلال الأحمر المصري، والتي من المقرر أن يتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكان فى استقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلى قطاع غزة عبر بوابه معبر رفح البري بشمال سيناء.

مطار العريش وزيرة الدفاع الهولندية المساعدات