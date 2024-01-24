محللون: عداء كوريا الشمالية قد يعيق محاولة الصين لتحسين العلاقات مع أمريكا

قال محللون، في تصريحات نشرتها إذاعة "صوت أمريكا"، إن الصين قد تواجه معضلة في التعامل مع بيونج يانج هذا العام حيث تجد أن تهديدات كوريا الشمالية وتعميق العلاقات مع روسيا يعطل جهود بكين لتحسين علاقتها مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، يوم الجمعة الماضي، إن البلاد اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء في المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وجاء الاختبار بعد أن رفضت بيونج يانج على ما يبدو إمكانية إعادة التوحيد السلمي مع سيول بإعلانها نهاية سياسة المصالحة وإعادة التوحيد ودعت إلى الاستعداد لاحتلال كوريا الجنوبية إذا اندلعت الحرب.

وفي الوقت نفسه، تعمل كوريا الشمالية على تعميق علاقاتها مع روسيا. وعادت تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الشمالية، إلى بيونج يانج، يوم الجمعة الماضي، بعد اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو.

وتتعمق العلاقات بين بيونج يانج وموسكو منذ أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ببوتين في روسيا في سبتمبر وسرع من تعاملاتهما في مجال التسليح.

وقال دينيس وايلدر، مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق لشؤون الصين، في تصريحات نشرتها الإذاعة، إن بكين قد تشعر "بالتوتر بشأن فقدان نفوذها" على كوريا الشمالية مع اقترابها من روسيا.

وأشار إلي أن "بكين تتوقع أن تمنع الولايات المتحدة الرئيس الجديد لتايوان من لمس الخط الأحمر للصين بشأن تغيير الوضع الراهن. وبالتالي، فإن استراتيجيتها في الوقت الحاضر لا تتمثل في زيادة الضغط العسكري بل في ممارسة الضغط الدبلوماسي على تايوان ".

وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي. ويرفض الرئيس التايواني الجديد لاي تشينج تي مطالب بكين بشأن بلاده.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، في تصريحات نشرتها الإذاعة، إن "الصين تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بأي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان والتدخل في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة."

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال إن "الصين ستواصل لعب دور بناء في تعزيز تسوية سياسية" في شبه الجزيرة الكورية وتأمل أن "تعالج جميع الأطراف المخاوف المشروعة لبعضها البعض بطريقة متوازنة."