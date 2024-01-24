سفير مصر بالإمارات يساند الزمالك أمام أم صلال القطري

تواجد شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات، باستاد آل نهيان لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق أم صلال القطري لتحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية ومؤازرة الفريق الأبيض.

وجاء تواجد السفير في مقصورة الاستاد رفقة كل من أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة وحسام المندوه أمين الصندوق.

يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبدالله " نيمار".