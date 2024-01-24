انطلاق مهرجان "المنصورة الرقمي للمواهب" لطلاب الجامعات  في نسخته الرابعة لـ2024

أعلنت جامعة المنصورة انطلاق "مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب" في نسخته الرابعة للعام 2024 خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير 2024.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، والدكتورة مريم ويصة مقرر المهرجان وتنظيم الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، وأحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.

ويتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهى مجالات المسابقة ومنها المجال الأدبي ويشمل بحث مقالي تحت عنوان "التراث الثقافي المصري" والمجال الفني ويشمل مجال الغناء الفردي: تحت العنوان "الطرب الأصيل" ومجال العزف الموسيقي الفردي تحت عنوان "التخت الشرقي" ومجال الأفلام القصيرة (تسجيلي–تحريك– وثائقي) تحت عنوان "تراثنا هويتنا" ومجال التصوير الفوتوغرافي : تحت عنوان "وثق تراثك".

فيما يتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني: https://talents.mans.edu.eg

وتشمل جوائز المسابقة حيث تمنح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في كل مجال علي حده حيث يمنح الفائز الأول في كل مجاله جائزة قدرها 6000 جنية مصريا فقط لا غير و يمنح الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنية مصريا فقط لا غير و يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنية مصريا فقط لا غير كما تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.