مصر قوية ومعبر رفح مفتوح للجميع.. رسائل السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وتضمنت كلمة السيسي عددا من الرسائل نرصدها في السطور التالية:



- ذكرى عيد الشرطة تحولت إلى طاقة تحد وذكرى اليوم تأتي في وقت تواجه فيه مصر واقعا إقليما خطيرا.

مصر ستواصل دائما الوقوف بجانب أشقائها في فلسطين سنواصل دورنا حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

موقفنا من التطورات في غزة واضحة منذ البداية

أثق أن مصر ستبقي قوية بسواعد أبنائها

أراد الله لهذا الجيل أن يجعل الوطن على كتفيه يعبر به جبالا من الصعاب

مصر ستبقي قوية مر الزمان

أشيد بدور الشرطة البطولي ويجب أن نكون صف واحد

الدولة بكل أجهزتها تعمل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل

استقرار الدول والحفاظ على أمنها يتحملة كل أبناء الشعب

أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر وأقدر صلابة المصريين في مواجهتها

الأزمات على حدود مصر لها تأثير وتداعبات على إقتصادنا

أي صعوبات ستمر طالما كنا على قلب رجل واحد

مصر خاضت حربا على الإرهاب لمدة 10 سنوات

يجب ألا ننسي تضحيات الشرطة والقوات المسلحة وباقي فئات المجتمع خلال الفترة الماضية

الحوار الوطني كان فرصة للحديث عن موضوعات متنوعة

سنطلق حوارا مجتمعيا خلال الفترة المقبلة فيما يخص الاقتصاد

هناك رؤية طرحتها الحكومة لحل أزمة الدولار

مصر ستبقي قوية

استقرار الدول والحفاظ على أمنها يتحمله كل أبناء الشعب

الأزمة الحالية لها حلول ومصر أمانة في رقبتنا كلها

كل حاجة تهون من أجل أمن مصر

معبر رفح مفتوح للجميع