محافظ بني سويف يوجه بحل شكوى مواطن تتعلق بتوصيل الغاز لمنزله بقرية بدهل

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، باتخاذ الحلول الفنية اللازمه لشكوى أحد المواطنين بقرية بدهل ،بشأن التماسه بتوصيل خدمة الغاز لمنزله، لاسيما وأنه قد تم مد الخدمة للقرية، مؤكداً في الشكوى أن منزله مخدوم به صرف صحي وله ثلاث طرق موصلة له يمكن من خلالها توصيل الخدمة له، بحسب ما جاء بالشكوى.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لخدمة المواطنين، الذي عقده المحافظ اليوم ، وفى حضور رئيس المدينة نشأت معبد ، المهندس محمود فاروق رئيس قسم الطوارئ بشركة الغاز وعدد من التنفيذيين المعنيين ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ لتفاصيل الشكوى والحلول الممكنة ، مؤكداً أهمية اتخاذ ما يلزم اجراءات لتوفير الحل المناسب ، لا سيما وانها متعلقة بخدمة حيوية تتماشى مع احتياجات المواطن اليومية.