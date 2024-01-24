«العودة» فيلم وثائقي يبرز جهود الشرطة في إعادة الأمن بعد أحداث يناير 2011

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العودة" خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكشف الفيلم التسجيلي، عن جهود قوات الشرطة في إعادة الأمن للبلاد بعد أحداث يناير 2011، وعن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية واستغلالهم ليوم 28 يناير 2011، والظروف التي كانت بتمر بها البلاد في ذلك الوقت لتنفيذ مخططتها التي رسمت من سنوات، في محاولة لهدم البلاد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وضحى شهداء الشرطة بأرواحهم فى معركة الإسماعيلية عام 1952 أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون كل عام.