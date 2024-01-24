مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادثين متفرقين أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن المصابين.

وشهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، بدائرة مركز شرطة بنها، مصرع شخص في حادث تصادم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ومصرع شخص وإصابة آخرين، بدائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث بالطريق الزراعي، قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة للشركة تيبن أن قام سيارة نقل تابعة لنفس الشركة قادمة من القاهرة ونتيجة السرعه الزائدة يبدوا أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائدها ما جعل السياره تتخطى الطريق الأخر القادم من الإسكندرية إلى القاهرة ليصتدم بسيارة ملاكى ما أدى وفاة قائدها فى الحال وإصابة اخرين بجروح خطيرة.

كما شهد طريق قرية الأحراز – شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بسبب السرعة، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة شخصين آخرين.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق الأحراز - شبين القناطر، ووجود جثة ومصابين.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك يستقله 3 أشخاص مع تروسيكل نتيجة السرعة، ما أسفر عن مصرع وإصابة مستقلي التوك توك، وهم ر ع ع 32 سنة، ربة منزل، متوفاة متأثرة بإصابتها، وإصابة كل من ت م ع 37 سنة، وا م س 20 سنة سائق التوك توك.

وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين.