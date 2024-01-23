مهرجان للمشي بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و 25 يناير بالدقهلية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم ماراثون مهرجان المشي والذى انطلق من أمام مبنى الرقابة الإدارية، عبر ممشى اهل مصر بمدينة المنصورة واعطى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إشارة البدء لإنطلاق الماراثون، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات احتفالاً بعيد الشرطة و 25 يناير.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة ومندوب وزارة الشباب والرياضة الدكتور ابراهيم زكريا، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، و محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، و أسعد هيبه مدير إدارة البرامج والمتابعة، و اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و عبد الحميد عثمان مدير عام إدارة الشئون الإدارية، و حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر، و محمد سعد مدير إدارة تنمية النشء، و مديري الإدارات الفرعية و رؤساء أقسام التربية الرياضية والشباب وتنمية النشء والاخصاييين بالإدارة العامة للرياضة، والشباب وتنمية النشء، والإعلام، والربط الإلكتروني.

ونظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " ماراثون مهرجان المشى احتفالاً بعيد الشرطة و 25 يناير

ويعد عيد الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

فيما بدأ ماراثون مهرجان المشي من أمام مبنى الرقابة الإدارية خلال ممشى اهل مصر، والذى يقع على نهر النيل وصولاً لمكتبة المنصورة العامة، بمشاركة أكثر من 1000 شباب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وشباب يدير شباب "YLY"، وشباب وفتيات الهلال الأحمر المصري بالدقهلية، واعضاء الكشافة والجوالة، وأعضاء جمعية مكافحة الإدمان والمخدرات بالدقهلية.

و أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال حضورها فعاليات ماراثون مهرجان المشي، أن إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية لنعرف النشء والشباب من خلال المشاركة، بالاعياد والمناسبات الوطنية، وأننا نحتفل اليوم معا بعيد الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

كما قدمت الدكتورة منى عثمان الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إطلاقه إشارة البدء ودعمه المتواصل للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والمشاركة من وزارة الشباب والرياضة فى مثل هذه المناسبات الوطنية، وكذلك الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على تذليل كافة الصعوبات لإقامة الماراثون ودعمه الكامل للشباب والرياضة، وتوجيه الدعم من رجال الشرطة بالدقهلية،بالإضافة إلى إقامة الماراثون من ممشي أهل مصر والذي يقع على نهر النيل،والذى يمثل نقله نوعيه وحضارية لأهل المنصورة، ضمن المشروع القومي " تحيا مصر المنصورة".

يأتي تنفيذ فعاليات ماراثون مهرجان المشي اليوم برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين المدير العام للإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيماناً من القيادة السياسية بدور الشباب والرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع.

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