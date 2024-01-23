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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل وزارة الصحة بقنا يوجه فريق الإشراف والمتابعة بتفقد مستشفى فرشوط المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية بتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى فرشوط المركزي.

أوضح “بدران” أن الفريق بقيادة الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومرافقة الدكتور عمرو النحاس مدير إدارة فرشوط الصحية، والدكتور ضياء الدين محمد مدير  المستشفى، قد أجروا جولة موسعة بالمستشفى.

حيث استهل الفريق زيارته بتفقد قسم الاستقبال للاطمئنان على وجود الفريق المناوب وتوافر أدوية الطوارئ بكمية كافية وصلاحيتها للاستخدام والمستلزمات الطبية بالاستقبال، كما تم تفقد قسم الباطنة والجراحة ومراجعة سجلات المرضي وبروتوكول العلاج الذي تلقاه كل مريض.

كما تابع الفريق قسم الحضانات بالمستشفى للتأكد من رعاية الأطفال بصورة كاملة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم ومدى الرعاية بقسم العناية المركزة للأطفال.

هذا واستمرت جولة الفريق بتفقد قسم العناية المركزة ومراجعة حالات الدخول وبروتوكول العلاج لتلك الحالات.

كما استمرت جولة الفريق بمتابعة الصيدلية وتوافر الأدوية وصلاحيتها، وكذا حالات الغسيل الكلوي ومراجعة الحالات الصحية للمرضي بالقسم وضمان تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بكفاءة.

وأكد الدكتور محمد بدران استمرار جولات المتابعة والرصد لمنافذ الخدمة الصحية من أجل التأكد من الرعاية الطبية المختلفة التي يحتاجها المواطنين المترددين على تلك المنافذ المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور محمد يحيى بدران قسم العنايه المركزه مدير إدارة المستشفيات مستشفى فرشوط المركزي