فى عيد الشرطة.. برلمانيون يدعمون جهود وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والاستقرار..الاحتفال رسالة للأجيال القادمة لتعليمهم كيفية الدفاع عن الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، دعمهم الكامل لرجال الشرطة فى الذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة الذى يوافق ٢٥ يناير من كل عام.

وأشار النواب، إلى أن التاريخ سيسجل بطولات رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة عبر مر التاريخ.

وأوضحوا، أن الاحتفال بعيد الشرطة بمثابة رسالة للأجيال القادمة لمعرفة كيفية الدفاع عن أمن واستقرار الدولة ومواصلة مسيرة من ضحوا بأرواحهم للدفاع عن تراب هذا البلد.

النائب مكرم رضوان

من جانبه، قال النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك القدرة والكفاءة فى الحفاظ على أمنها واستقرارها بفضل جهود أبنائها الأبطال والبواسل داخل الشرطة المصرية ولا يترددون فى تقديم أرواحهم فداء لمصر.

وأوضح رضوان، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن رجال الشرطة نجحوا فى أمن واستقرار الوطن والحفاظ على حياة الأفراد وتحقيق الأمان الداخلى لكافة المواطنين داخل الدولة المصرية، من خلال مواصلة العمل ليل نهار لتحقيق هذا الاستقرار الذى تشهده الدولة.

وأكد أن الاحتفال بعيد الشرطة فى ٢٥ يناير من كل عام ذكرى خالدة فى تاريخ البطولات والتضحيات التى سجلها أبناء الوطن عبر تاريخنا العظيم ونستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أى معتد غاشم يريد النيل منه ومن مقدساته.

وأشار رضوان، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قدمت للعالم كله تجربة غير مسبوقة، ففى الوقت الذى خاضت فيه أنبل وأشرف معركة ضد ظاهرة الإرهاب خاضت فيه تجربة غير مسبوقة عالميًا فى تحقيق الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى داخل جميع أنحاء البلاد.

النائب عصام العمدة

فى نفس السياق، قال النائب عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل من ينتمون لوزارة الداخلية يستحقون كل التحية والتقدير لدورهم البطولى ومواصلة العمل ليلا ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها.

وأوضح العمدة، فى تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن الاحتفال بذكرى ٢٥ يناير تاريخي، حيث تحتفل به مصر منذ ٧٢ عامًا مما يعد بمثابة خطوة لتعليم الأجيال القادمة القدوة والمثل للحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد والدفاع عنه ضد أهل الشر وكل من يريد النيل من مقدرات الدولة، علاوة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن الشرطة شريك أساسى فى الحفاظ على مقدرات الدولة ومواجهة جميع أنواع الجرائم، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وسحق مرتكبى الجرائم الإرهابية.

وأكد العمدة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى ودعم رجال الشرطة والقوات المسلحة فى إعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة، ودعم واستقرار الدولة والحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف أن جهاز الشرطة كان على مر العصور ولايزال حتى اليوم درعا لحماية الدولة المصرية وشعبها أو الحفاظ عليها ومنع سقوطها، علاوة على أن رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن وللحفاظ عليه من المؤامرات التى تحيط به من الكيانات والتنظيمات الإرهابية.

النائبة إيفلين متى

فيما قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم فى سبيل وطنهم وعرضهم، والذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة الذى يوافق ٢٥ يناير رسالة بدعم الدولة لرجالها البواسل وتعليم الأجيال الجديدة كيفية الحفاظ على الدولة المصرية وبنائها.

وأوضحت متى، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ذكرى ٢٥ يناير ستظل ذكرى تاريخية، خاصة أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود رجال الشرطة البواسل، قائلة:" أن تضحيات رجال الشرطة لا حصر لها؛ لأنهم سطروا مع أبناء شعبهم أروع البطولات".

وأكدت أن التاريخ سيسجل كل ما يبذله رجال الشرطة الأوفياء خلال السنوات الأخيرة بأحرف من نور نظرا لدورهم الوطنى والبطولى فى خدمة مصر وشعبها الآبى العظيم.

وأشارت متى، إلى أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره، خاصة ما قدموه من تضحيات عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد والأيام والأحداث الأخيرة خير شاهد على هذه التضحيات العظيمة.

ولفتت إلى أن الشعب المصرى يعيش فى أمن وأمان واستقرار بفضل جهود القوات المسلحة مع رجال الشرطة الأوفياء.

النائب إبراهيم المصري

بينما أكد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بتكليف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد ٣ ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الواحد جنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) ٧٢ عاما، هو تأكيد وتقدير لدور الشرطة الوطنى على مر العصور مؤكدًا التاريخ شاهد على بطولات الشرطه التى أكدت أنها صمام الأمن الداخلي.

أضاف وكيل دفاع النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن سجلات التاريخ شاهدة على تقديم أبناء وزارة الداخليه أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، موضحًا أن ما وصلت إليه الشرطة فى الجمهورية الجديدة، طفرة غير مسبوقة فى التدريب والمستوى القتالى والفني، والإنسانى الذى تحرص عليه الوزارة وتصر عليه، بفضل الرؤية الثاقبة التى يتبناها الوزير اللواء محمود توفيق، الذى أظهر الصورة الحقيقية للشرطة، وحافظ على أمن البلاد وكافح الجريمة بشتى صورها بأساليب علمية حديثة، سهلت منع الجريمة قبل وقوعها، وكذلك تقديم المخطئ للعدالة.

ولفت الى أن إنجازات الداخلية لا تخطئها عين واضحة كالشمس، تظلل سماء الوطن، وينتشر أبناء الشرطة فى كل شبر من هذا البلد العظيم، لتقديم رسالة سامية وسلعة من أغلى السلع وهى سلعة الأمن.

