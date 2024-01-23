صرف الإسكندرية: استعدادات لسقوط الأمطار المستمر حتى الجمعة

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار الجوي بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق بالإسكندرية، متوقعًا استمرارها وزيادة كثافتها مساءً حتى يوم الجمعة القادم.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح يوم الإثنين الماضي ٢٢ يناير ٢٠٢٤، وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" علي استمرار تمركز أكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وشدد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.