مباحثات ليبية أممية لدفع العملية السياسية في البلاد نحو إجراء انتخابات حرة

عُقد اليوم الثلاثاء في طرابلس، اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ووفقًا لبيان المجلس الرئاسي، أعرب المنفي، خلال الاجتماع، عن شكره لبعثة الأمم المتحدة لدعمها المطلق لتلبية احتياجات الشعب الليبي والمضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، أكد باتيلي على أهمية تجاوز حالة الانسداد السياسي وضرورة التقارب بين الأطراف المعنية في القضية الليبية، مشيدًا بالدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي الليبي وتأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بمشاركة جميع الليبيين دون استبعاد أي فرد.