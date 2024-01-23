أم صلال القطري يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك ببطولة الوحدة

خاض فريق أم صلال القطري، مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الزمالك، في مباراة الثالث والرابع ببطولة الوحدة الإماراتي، في اللقاء المقرر له غدًا الأربعاء.

التدريب الأخير لفريق أم صلال القطري قبل مواجهة الزمالك

وكان فريق الزمالك قد خسر مباراته الأولى أمام فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1، ويلعب على مباراة الثالث والرابع أمام أم صلال القطري.

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.