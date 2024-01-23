وزير الرياضة يُكرم مركز شباب فايد بعد تتويجه بدوري مراكز الشباب بالإسماعيلية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق مركز شباب فايد؛ بعد التتويج بدوري مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية، والذي يُقام في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتغلب في نهائى دورى مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية فريق مركز شباب فايد علي فريق مركز المحسمة القديمة بهدفين لهدف، علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، في إطار الإحتفالات بالذكرى ال72 لعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.



أشار الوزير إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

وشهد دوري مراكز الشباب بالاسماعيلية منذ انطلاقته مشاركة ٤٠٠ لاعب من ١٤ فريق، احرزوا خلال الدوري ١٥١ هدف.

حضر التكريم، من وزارة الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور إيهاب صلاح القائم بأعمال المدير العام لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.