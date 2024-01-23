نواب ونائبات قادمات: الشرطة المصرية تضرب مثالًا في التضحية الحقيقية

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الشرطة المصرية تضرب مثال في التضحية الحقيقية من أجل الوطن في كل يوم، وصمدت أمام محاربة الإرهاب الغاشم، وكلنا ثقة بأنها ستظل دائما صامدة من أجل حمايتنا والدفاع عنا.

وأضافت في بيان اليوم، أننا نحتفل مع الشرطة في هذه الأيام بعيدها الموافق 25 يناير، وبسالة الشرطة فى أحداث الإسماعيلية منذ 67 كانت شاهدة على حجم التضحيات، التى قدمتها وزارة الداخلية من أجل الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال البريطانى، واستمرت تلك التضحيات ليدافع رجال الداخلية عن مصر ضد الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة يقومون بجهود جبارة لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة في الداخل، فهم صمام الأمن الداخلي لمصر، كما قدمت تحية لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم قائلة"سلام وتحية لارواح من أرتقوا الى ربهم دفاعا عن الوطن والشعب فى ذكرى صمود 800 مقاتل فى وجهة 7000 جندى انجليزى بالاسماعيلية.