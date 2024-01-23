برلماني: الاحتفال بعيد الشرطة يجسد قيم الولاء والانتماء للوطن

هنأ النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعيد الشرطة الـ٧٢، والذي يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وأشاد "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، بجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، وبتضحياتهم في سبيل ذلك، مؤكدًا على أن الغاية الأسمى للدولة هي حفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يأتى دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا.

وقال عضو مجلس النواب، إن الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها.

وأكد النائب أحمد إدريس، أن الشعب المصري كله يقدر تضحيات رجال الشرطة البواسل، الذين ضحوا ولازالوا من أجل رفعة وطننا الغالي، والحفاظ على أمنه وسلامه.