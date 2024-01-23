ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تتقدم على أنجولا (20- 13) بالشوط الأول لربع نهائي أمم إفريقيا لليد "صور"

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقدم  منتخب مصر الاول لكرة اليد أمام منتخب انجولا في الشوط الاول بنتيجة 20-13 مع نهاية الشوط الاول الذى يجمع المنتخبين حاليا على  بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الافريقية التى تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية 2024

ونجح المدير الفنى لمنتخب مصر الاسباني خون كارلوس باستور في قيادة الفراعنة بقوة طوال احداث البطولة. 

وشهد  الشوط الاول من لقاء مصر و انجولا تقدم مصر بنتيجه ٢٠-١٣
وحافظ منتخب مصر على تقدمه  حتي الدقيقه الثانيه عشر التي شهدت اول تقدم الي انجولا بنتيجه ٥/٦ ثم عادت مصر الي تسيد اللقاء بخبرات اللاعبين  وبتصديات الحارس وبراعه عادل و خيري 
واستطاع منتخب مصر في التصويب خلال  الشوط الاول  ٢٤ تصويبه احرز منها ٢٠ هدف بنسبه ٨٣٪؜
وأحرز منتخب مصر  من الـ٦ امتار ٨ أهداف من ٩ تصويبات 
وأحرز من الاختراق ٤ اهداف من ٥ تصويبات.
 

مصر و انجولا احمد سيسه منتخب مصر الأول لكرة اليد منتخب انجولي في الشوط الاول