مصر تتقدم على أنجولا (20- 13) بالشوط الأول لربع نهائي أمم إفريقيا لليد "صور"

تقدم منتخب مصر الاول لكرة اليد أمام منتخب انجولا في الشوط الاول بنتيجة 20-13 مع نهاية الشوط الاول الذى يجمع المنتخبين حاليا على بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الافريقية التى تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية 2024

ونجح المدير الفنى لمنتخب مصر الاسباني خون كارلوس باستور في قيادة الفراعنة بقوة طوال احداث البطولة.

وشهد الشوط الاول من لقاء مصر و انجولا تقدم مصر بنتيجه ٢٠-١٣

وحافظ منتخب مصر على تقدمه حتي الدقيقه الثانيه عشر التي شهدت اول تقدم الي انجولا بنتيجه ٥/٦ ثم عادت مصر الي تسيد اللقاء بخبرات اللاعبين وبتصديات الحارس وبراعه عادل و خيري

واستطاع منتخب مصر في التصويب خلال الشوط الاول ٢٤ تصويبه احرز منها ٢٠ هدف بنسبه ٨٣٪؜

وأحرز منتخب مصر من الـ٦ امتار ٨ أهداف من ٩ تصويبات

وأحرز من الاختراق ٤ اهداف من ٥ تصويبات.

