عيد الشرطة 72| "الداخلية".. يد تحمي وأخرى تُطبطب على الشعب

بالتزامن مع حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية الموافق 25 يناير من كل عام لعبت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية دورا اجتماعيا وإنسانيا بارزا، فى مشاركة منها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتيسيرا للخدمات التى تقدمه سواء على مستوى قطاعات الوزارة أو من خلال الخدمات الاستهلاكية، وفى إطار احتفالات الشرطة بعيدها تستعرض «البوابة» أبرز ما قدمته وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية على صعيد الدور الإنسانى والاجتماعى الذى شهد طفرات عدة فى جميع المجالات ونرصد أبرزها.

قوافل خدمية وطبية مجانية

حيث وجهت وزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية المجانية والخدمية للمواطنين، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمواطنين توطيدا لجسور الثقة والتعاون البناء معهم باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطى تجاه المجتمع.

حيث وجهت وزارة الداخلية خلال عام مبادرة «معا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة» من خلال القوافل الطبية المجانية والخدمية للكشف الطبى على المواطنين بالمجان، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تفعيل منافذ (أمان) ومبادرة «كلنا واحد» للمنتجات الغذائية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

ويأتى ذلك حرصا من وزارة الداخلية على مواصلة تقديم كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول عليها، وذلك اتساقًا مع حرص الدول على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة.



رعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة

وحول رعاية رجال الشرطة وأسر الشهداء خاصة فى المناسبات، قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

كما يعكس القرار حرص الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التى توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير تكريما لتضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل تحقيق أمن الوطن.

كما تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن واستقرار الوطن.