في مؤتمر المتابعة الأسبوعي بجنوب سيناء.. «علام» رئيسًا لمدينة أبوزنيمة

تراس اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بمدينه شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ،ولفيف من من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات.

واستهل المحافظ بتقديم الشكر إلى كافة المشاركين في الزيارة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس للجامعة الحكومية بأبورديس ومجمع الفيروز الطبي و فرع جامعة الملك سلمان بطور سيناء.

وكان الهدف من الزيارة سرعة الإنجاز في إنشاءات الجامعة واستكمال مجمع الفيروز الطبي، وكذا الاطلاع على المستوى الراقي لمناهج التدريب والتعليم بجامعه الملك سلمان، كما أشاد المحافظ بمهرجان الهجن الذي تم خلال الأيام الماضية بحضور رفيع المستوى من السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي وممثل هيئه الجايكا اليابانية واسر ضحايا الطائره الفرنسية، وذلك على المستوى المشرف الذي ظهرت عليه مدينه شرم الشيخ خلال الاحتفالية والذي يمثل ابداعا حقيقيا لكافه المشاركين به.

كما أصدر المحافظ قرارًا بتكليف اللواء نادر علام برئاسة مدينة أبو زنيمة متمنيًا له التوفيق.

وشدد المحافظ على أن من أهم أولوياته الحفاظ على حقوق الدولة والمحافظة، والالتزام الكامل بتشجيع كافه المستثمرين الجادين وتوفير كل الإمكانات لهم.

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