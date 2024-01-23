رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعاتها لزيادة القدرة النووية المركبة إلى 873 جيجاوات بحلول عام 2050.

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة توقعاتها فيما يتعلق بالتوليد النووي العالمي صعودًا للعام الثاني على التوالي. يمكن أن ترتفع الطاقة النووية المركبة إلى 873 غيغاواط بحلول عام 2050 في سيناريو الحالة المرتفعة، بزيادة 10٪ عن توقعات الحالة العالية في العام السابق. وبالتالي فإن حصة الطاقة النووية يمكن أن تنمو من الرقم الحالي البالغ 9.8% إلى 14% من مزيج الكهرباء العالمي. لكي يتحقق هذا السيناريو، سيكون هناك حاجة إلى انتقال نظامي إلى التشغيل طويل المدى من خلال تمديد العمر عبر الأسطول الحالي وسيلزم بناء ما يقرب من 600 غيغاواط من الطاقة الجديدة في الثلاثين عامًا القادمة.

وتقدم روساتوم مساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف. وتقوم الشركة النووية الروسية ببناء 22 وحدة طاقة في سبع دول، مع إجمالي 33 وحدة في 11 دولة قيد التنفيذ. على مدار 18 عامًا منذ تأسيسها، قامت روساتوم ببناء 18 وحدة طاقة كبيرة، بما في ذلك تسعة مفاعلات خارج روسيا. وقد تم تسليم الوقود النووي الطازج إلى محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا ومحطة روبور للطاقة النووية في بنغلاديش خلال هذا العام.

ووفقا للتقرير، يظل تمويل القدرات النووية الجديدة يشكل تحديًا، على الرغم من بعض التطورات الإيجابية في الطريق: في عام 2022، أدرجت الطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي، وكذلك في تصنيفات أخرى في جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، تلاحظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحسنًا في مواقف صناع السياسات تجاه الطاقة النووية بسبب مدخلاتها في إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وقد أدرجت تركيا ومصر، حيث تقوم شركة روساتوم ببناء محطات الطاقة النووية، الطاقة النووية ضمن مساهماتها الوطنية من أجل مستقبل خالٍ من الكربون بموجب اتفاقية باريس.